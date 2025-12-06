Итоги регионального этапа математической олимпиады подвели в Подмосковье

В Подмосковье на базе Областного технолицея имени В. И. Долгих состоялся региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина». Победителями стали пять команд — из Жуковского, Химок, Люберец, Долгопрудного и Одинцова, сообщили в Минобразования региона.

Интеллектуальные соревнования были приурочены ко дню рождения выдающегося математика Н. И. Лобачевского.

Участие в олимпиаде принимали 50 команд, которые ранее прошли школьный и муниципальный отбор. В этот раз они играли в математический хоккей. Сборные показывали свою скорость мысли, креативное мышление и умение работать вместе.

Победителями «Вершины» стали:

Лицей № 14 имени М. М. Громова из Жуковского;

Школа «Триумф» из Химок;

Лицей № 12 из Люберец;

Первая школа имени М. А. Пронина из Одинцова;

Физико-математический лицей № 5 из Долгопрудного.

Призерами стали еще семь образовательных учреждений. В их числе:

Областной технолицей имени В. И. Долгих из Истры;

Московский областной физико-математический лицей имени академика В. Г. Кадышевского из Дубны;

Сергиево-Посадский физико-математический лицей;

Гимназия из Раменского;

Школа № 17 с УИОП из Щелкова;

Гимназия № 2 «Квантор» из Коломны;

Балашихинский лицей.

Кроме того, во время мероприятия прошли два лектория. Для учеников 5-7-х классов выступил руководитель кафедры математики и экономики Технолицея Денис Чистяков, а для 8-10-х классов — директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Организатор олимпиады — Региональный центр математического образования «Вектор».