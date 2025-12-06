Итоги регионального этапа математической олимпиады подвели в Подмосковье
В Подмосковье на базе Областного технолицея имени В. И. Долгих состоялся региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина». Победителями стали пять команд — из Жуковского, Химок, Люберец, Долгопрудного и Одинцова, сообщили в Минобразования региона.
Интеллектуальные соревнования были приурочены ко дню рождения выдающегося математика Н. И. Лобачевского.
Участие в олимпиаде принимали 50 команд, которые ранее прошли школьный и муниципальный отбор. В этот раз они играли в математический хоккей. Сборные показывали свою скорость мысли, креативное мышление и умение работать вместе.
Победителями «Вершины» стали:
- Лицей № 14 имени М. М. Громова из Жуковского;
- Школа «Триумф» из Химок;
- Лицей № 12 из Люберец;
- Первая школа имени М. А. Пронина из Одинцова;
- Физико-математический лицей № 5 из Долгопрудного.
Призерами стали еще семь образовательных учреждений. В их числе:
- Областной технолицей имени В. И. Долгих из Истры;
- Московский областной физико-математический лицей имени академика В. Г. Кадышевского из Дубны;
- Сергиево-Посадский физико-математический лицей;
- Гимназия из Раменского;
- Школа № 17 с УИОП из Щелкова;
- Гимназия № 2 «Квантор» из Коломны;
- Балашихинский лицей.
Кроме того, во время мероприятия прошли два лектория. Для учеников 5-7-х классов выступил руководитель кафедры математики и экономики Технолицея Денис Чистяков, а для 8-10-х классов — директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.
Организатор олимпиады — Региональный центр математического образования «Вектор».