Итоги реализации программы «Открытая промышленность» подвели в Подмосковье

Итоги работы программы «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив подвели в Подмосковье. В мае регион успешно защитил проект, благодаря которому Московская область попала в десятку лучших субъектов России по уровню промышленного туризма.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в этом году регион получил награду за онлайн-сервис «промышленное кольцо Подмосковья», а его опыт рекомендовали распространить и на другие субъекты страны.

«По направлению развития промышленного туризма мы активно сотрудничаем с рядом подмосковных компаний, которые вносят в это дело значительный вклад и предоставляют для всех желающих доступ к своим производствам», — пояснила Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» размещен на инвестиционном сайте Московской области. С его помощью можно виртуально познакомиться с предприятиями и записаться на очные экскурсии и мастер-классы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».