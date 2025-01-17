Итоги реализации проектов инициативного бюджетирования за 2024 подвели в Мытищах

Принять участие в обустройстве округа, вложив не только силы, но и личные средства сможет каждый житель. Проект инициативного бюджетирования уже помог улучшить качество жизни в округе.

Продолжение программы инициативного бюджетирования обсудили на оперативном совещании в администрации Мытищ. Проект в котором жители участвуют в непосредственном планировании благоустройства нашел активный отклик у населения.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что инициативное бюджетирование действительно важная часть полномочий, которые реализуются совместно с жителями, свои инициативы они смогут поддержать даже рублем, тем самым поучаствовав в воплощении в жизнь тех или иных проектов.

Доклад о проектах инициативного бюджетирования реализованых в муниципалитете в 2024 году, и запланированных на 2025 также заслушали на совещании.

Программа уже помогла в минувшем году модернизировать два клуба «Активное долголетие», приобрести необходимое сценическое оборудование для Молодежного центра «Импульс» и Центрального клуба «Подмосковье», а также рояль для Пироговской школы искусств.

Отремонтировать большой концертный зал в клубе «Подмосковье» и паркет в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» — учебно-тренировочной базы мытищинской спортивной школы по баскетболу предложили в этом году.

Конкурсный отбор проведут на муниципальном и региональном уровнях. Важной составляющей станет народное голосование на портале «Добродел».