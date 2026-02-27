Итоги реализации Народной программы «Единой России» подвели в Чехове

Импортозамещение, новые производства и рабочие места — эти направления остаются в приоритете Народной программы партии «Единая Россия». В Чехове работа ведется системно — с опорой на предприятия, образовательные учреждения и при поддержке государства.

В прошлом году экономика Московской области росла в четыре раза быстрее, чем в среднем по стране. Основной драйвер — обрабатывающий сектор. С 2022 года в области реализовали больше 230 импортозамещающих проектов. Инвестиции превысили 172 миллиарда рублей, создано 18 тысяч рабочих мест.

Работа в этом направлении ведется и в муниципальном округе Чехов. Местные предприятия модернизируют производства и получают господдержку. Один из главных их приоритетов — профессиональная подготовка кадров.

«Наша компания активно сотрудничает с колледжами. Студенты проходят у нас производственную практику, а лучшие остаются работать. Это позволяет нам закрывать кадровые потребности и развивать производство без привлечения специалистов из других регионов», — рассказала представитель чеховского промышленного предприятия Ирина Старенко.