Итоги работы здравоохранения за 2024 год подвели в Лобне

О проделанной в уходящем году работе рассказала главный врач Лобненской больницы Виктория Тен. Одним из основных направлений стало сохранение и привлечение медицинских кадров.

В 2024 году году семь врачей получили жилищные сертификаты. Еще более 90 медицинских работников получают компенсацию аренды съемного жилья.

В Лобне построили и ввели в эксплуатацию Центральную поликлинику, в ней уже ведется прием пациентов. Для учреждения здравоохранения приобрели более семи тысяч единиц медицинского оборудования. Укомплектованность штата новой поликлиники составляет 91%.

Также был проведен ремонт грузового лифта и стен лестницы в круглосуточном стационаре. Кабинет врача общей практики в микрорайоне Восточный капитально отремонтировали.

В Московской области реализуется программа «Здоровье Подмосковья» — одна из старейших в регионе. Ее контролирует губернатор Андрей Воробьев. В рамках программы строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и привлекают молодых специалистов.