Итоги работы за 9 месяцев подвели в администрации Лобни

В Лобне прошло общегородское совещание, на котором подвели итоги работы администрации за девять месяцев 2025 года. Одной из ключевых тем встречи стало обращение жителей.

Центр управления регионом анализирует запросы, поступающие через портал «Добродел», единую диспетчерскую службу и социальные сети. По результатам анализа, количество жалоб значительно сократилось, что связано с проактивной работой администрации.

В городе была организована служба инспекции территорий, задача которой — фиксировать недостатки во время регулярных обходов дворов, улиц и парков. На каждой детской площадке теперь размещены QR-коды, позволяющие жителям сообщать о любых неполадках, которые будут оперативно устранены.

Активные работы по благоустройству также способствовали улучшению ситуации: в Лобне были созданы современные парки и детские площадки, высажено более 200 тысяч цветов и деревьев, установлены новые тротуары и скамейки. Важным шагом стало и планомерное решение проблемы с ремонтом ливневой канализации, о чем отметил депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков.

Подготовка к зимнему сезону началась в Лобне еще в январе, что позволило быстро выполнить все необходимые ремонтные работы. Тепло в домах появилось вовремя, а сроки отключений горячей воды удалось сократить до восьми-девяти дней. В следующем году администрация планирует еще больше сократить время профилактических работ.