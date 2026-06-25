Итоги работы за 2025 год представил глава Пушкинского округа на совете депутатов

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов 25 июня представил на совете депутатов округа доклад о ключевых результатах работы за прошлый год. В ходе заседания обсудили основные проблемные вопросы муниципалитета и наметили планы развития территории на текущий год.

В 2025 году отремонтировали пять образовательных учреждений, три котельных и пять участков тепловых сетей, завершили благоустройство четырех общественных территорий, установили 23 новых детских игровых площадки и благоустроили 11 дворов. Также обустроили 10 новых остановок и обновили 18 автобусных павильонов.

Выполнили капитальный ремонт 14 муниципальных дорог, ввели в эксплуатацию 390 единиц медицинского оборудования, готовится открытие ангиографического комплекса. В зону специальной военной операции передали более 1500 тонн гуманитарной помощи. Провели расчистку восьми водоемов.

Продолжается строительство детской поликлиники в Пушкино и ремонт взрослых поликлиник № 1 и 9. Капитально отремонтировали Дворец культуры «Импульс» и Центр культуры и искусств имени Кекушева. Ведутся работы на шести водозаборных узлах, один из них в Левково ввели в эксплуатацию. Расселили 3,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, снесли 12 аварийных зданий.

«Наша главная цель — развитие округа и повышение комфорта его жителей. Мы продолжим развитие, действуя последовательно, системно и ориентируясь на долгосрочный результат», — отметил в докладе Максим Красноцветов.