Итоги работы за 2024 год подвели на конференции «Единой России» в Мытищах

Члены местного отделения политической партии собрались в администрации муниципалитета. Участие в мероприятии приняли 115 человек.

Глава Мытищ, секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая рассказала собравшимся об итогах работы, проделанной в 2024 году. Одним из главных направлений деятельности стала поддержка бойцов специальной военной операции и жителей пострадавших от боевых действий регионов России. Представители партии, бизнесмены и активисты Мытищ отправили в Курскую область более восьми тонн гуманитарного груза. 75 партий гумпомощи доставили на фронт с сентября 2022 года.

В настоящее время в местном отделении насчитывается 1459 членов партии и 536 сторонников. На конференции в ряды «Единой России» приняли еще несколько человек.

«Мы стремительно развиваемся, привлекая все больше людей, которые разделяют наши ценности и принципы», — заявила Юлия Купецкая.

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