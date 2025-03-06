Итоги работы уполномоченного по правам ребенка подвели в Подмосковье за год

Московская область — один из крупнейших регионов России, уступающий по численности детского населения только Москве. По данным Росстата, за четыре года количество детей здесь увеличилось более чем на 200 тысяч — сейчас их в Подмосковье свыше 1,7 миллиона. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подвела итоги работы за год.

В 2024 году к уполномоченному поступило более 5,2 тысячи обращений, 2,7 тысячи из них — в письменном виде, 2,4 тысячи — по телефону. Чаще всего граждане обращались по вопросам семейных конфликтов, жилищных прав, пособий, мест в образовательных учреждениях и неблагополучия в семьях. Любые сигналы о проблемах детей тщательно проверяли совместно с органами опеки, комиссиями по делам несовершеннолетних и правоохранительными структурами. В большинстве случаев информация не подтверждалась.

В результате проделанной работы удалось восстановить почти 640 нарушенных прав. Специалисты организовали 1,5 тысячи проверок, а также дали более 100 разъяснений и привлекли к ответственности 38 должностных лиц.

Мишонова рассказала о реализации нескольких важных проектов. «Добро пожаловать в Подмосковье» запустили в 2020 году. В 2024 году сотрудники посетили 63 семьи, в которых воспитываются 129 детей, в том числе 56 из ДНР и ЛНР. Еще одна программа — контроль за проведением ЕГЭ — позволяет контролировать соблюдение прав учащихся на пунктах сдачи экзаменов. За год инспекторы не выявили ни одного нарушения.

Помимо этого, в 2024 году в Московской области провели опрос «Урока не будет!». Он был направлен на выявление нехватки учителей в школах Подмосковья. В опросе приняли участие родители из 41 городского округа. Всего поступило 276 сообщений. Выяснилось, что больше всего не хватает преподавателей математики, английского языка и биологии, начальных классов, а также химии и русского языка.