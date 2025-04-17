Итоги работы участковых подвели на депутатской комиссии в Мытищах

Отчет о работе включал доклад о профилактике правонарушений. Поговорили на встрече и о ремонте опорных пунктов полиции.

О работе участковых уполномоченных в 2024 году рассказал начальник отдела полиции, капитан Денис Харуца на выездном заседании депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со средствами массовой информации, регламенту и этике Совета депутатов городского округа Мытищи. Состоялся отчет в Межмуниципальном Управлении Министерства Внутренних Дел России «Мытищинское».

Денис Харуца рассказал, что профилактическая работа — одно из ключевых направлений деятельности участковых. Отметил он и сокращение числа преступлений в общественных местах. За год участковые выявили 755 преступлений — эта цифра равна показателям предыдущего года.

Продолжат работу по ремонту и открытию опорных пунктов полиции. На данный момент в городском округе Мытищи оборудовано 18 таких подразделений. Запланирован на текущий год ремонт помещений в Поведниках и в Мытищах на улице Железнодорожной, 52. Открытие нового пункта в жилом комплексе «Мытищи Парк» состоится до конца 2025 года.

Муниципальные депутаты высоко оценили работу участковых.