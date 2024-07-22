Итоги работы спецслужб за неделю подвели на совещании в Лобне

Об оперативной обстановке в городе поговорили на общегородском совещании в Лобне. На нем представители специальных служб рассказали об итогах недели.

Встреча прошла под руководством главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

Представители отдела МВД отчитались, что обстановка в городе спокойная. Девочку, которая пропала накануне, нашли, с ней все в порядке.

Пожарные выезжали за неделю на шесть вызовов. Все сообщения оказались ложными.

Отчитались на совещании и об эпидемиологической ситуации. Она в норме. COVID-19 диагностировали у троих жителей, у одного обнаружили корь. Пациенты под наблюдением. Скорую помощь в минувшую семидневку в Лобне вызвали 548 раз. При этом 274 вызова были экстренными и 274 — неотложными.

Кроме того, на встрече рассказали о готовности новой школы на 2200 мест. Штат учреждения практически укомплектован. Сейчас остались вакансии учителей математики и музыки.

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