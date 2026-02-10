Итоги работы сферы потребительского рынка за 2025 год подвели в Мытищах

В Мытищах подвели итоги работы сферы потребительского рынка и услуг за 2025 год. На совещании представили ключевые достижения: открытие новых магазинов, борьбу с незаконной торговлей и снижение числа жалоб.

За год в округе открылось 28 новых сетевых магазинов, 10 предприятий бытового обслуживания и 40 точек общественного питания. В рамках борьбы с нарушениями было закрыто 105 нестационарных торговых объектов, в том числе 30 на частных территориях.

В сфере контроля за оборотом алкоголя составлен 41 протокол и изъято более 8 тысяч бутылок, что привело к снижению жалоб на незаконную продажу на 45%. Проведено 321 рейд по пресечению уличной торговли, передано в суд 87 материалов, а число жалоб сократилось на 30%. Также организовано 15 тематических ярмарок и рассмотрено 1320 обращений граждан.

Начальник управления потребительского рынка Елена Подмаркова отметила, что Мытищи второй год подряд занимают лидирующие позиции в Московской области по итогам работы. В планах на 2026 год — дальнейшая трансформация торговых объектов, усиление контроля за продажей алкоголя, борьба с незаконной торговлей и повышение удовлетворенности жителей качеством услуг.

Заместитель главы округа Александр Хаюров подчеркнул, что достигнутые результаты создают прочную основу для развития муниципалитета и повышения комфорта жителей.