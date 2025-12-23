Итоги работы сервиса по поиску пропавших животных подвели в Подмосковье

Более 15,5 тысячи человек воспользовались сервисом по поиску потерявшихся домашних животных в Подмосковье с начала года. Еще порядка 1,7 тысячи пользователей воспользовались альтернативными способами на ресурсе, размещая свои объявления и смотря уже существующие.

В объявлении хозяева могут подробно описать потерявшееся животное, указать место пропажи и прикрепить фотографии. В системе применяют технологии искусственного интеллекта, которые помогают найти питомца как можно быстрее. ИИ просматривает все объявления с похожими изображениями и ищет совпадения.

На платформе можно разместить два типа объявлений: о пропаже или о нахождении животного. Просмотреть объявления можно с применением фильтров по виду, кличке, окрасу и другим признакам. Время размещения публикации ограничено 30 днями.

В Минсельхозпроде рассказали, что сервис помогает быстро и эффективно найти животное, объединяя заботливых хозяев и активистов со всего региона.