Итоги работы профсоюза работников здравоохранения подвели в Ленинском округе

Отчетно-выборная конференция Ленинской районной организации профсоюза работников здравоохранения России прошла в историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное». Участники подвели итоги работы за отчетный период и определили задачи на перспективу.

Конференция собрала 44 избранных делегата, руководителей подразделений Видновской клинической больницы и приглашенных гостей. Участники избрали председателя, новый состав профкома и президиум, а также делегатов на отчетно-выборную кампанию Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России.

Председателем организации на новый срок была избрана Наталья Проценко. Она отчиталась перед собранием о деятельности по защите прав работников, работе с обращениями, установлению стимулирующих выплат, а также об участии профсоюза в культурных и просветительских мероприятиях.

«За последние годы мы прошли непростой путь, но нам удалось осуществить многие поставленные цели и задачи в части правозащитной работы, оздоровления сотрудников, социального партнерства, привлечения новых активистов в свои ряды. Хотим, чтобы наша организация продолжала развиваться, а для этого нужно привлечь в ее ряды побольше молодежи», — подчеркнула Наталья Проценко.

В завершение конференции были отмечены наградами самые активные члены профсоюза и медицинские работники.