Итоги работы полиции за 3 месяца подвели в Подольске

В Управлении Министерства внутренних дел по Подольску подвели итоги работы за первые три месяца 2026 года. Отличившихся сотрудников наградили грамотами и цветами, а некоторым присвоили очередные специальные звания.

Участковый Илья Хмелевских получил звание старшего лейтенанта — теперь на его погонах три звездочки. Он рассказал, что стал потомственным сотрудником полиции.

«Отец мой был сотрудником полиции, начинал работу еще в милиции. Дедушка начинал работу в советской милиции, оба дослужились до высоких званий. Для меня это престиж и гордость моей профессии, моей семьи», — отметил Илья Хмелевских.

Грамотой отметили и старшего следователя Светлану Кирпичникову. Она в профессии уже 10 лет.

«Я хотела всегда помогать людям. Справедливость для меня превыше всего. Я пришла на службу еще 10 лет назад, училась в ведомственном вузе, очень сильно хотела быть следователем и уже пять лет работаю в следственном управлении по городу Подольску», — поделилась Светлана Кирпичникова.

За отчетный период подольские полицейские показали хорошие результаты. На службу в отдел приняли 28 молодых специалистов.