Итоги работы полиции в 2025 году подвели в округе Пушкинский

Работа полиции прошла в штатном режиме. По итогам года управление заняло 12 место в рейтинге по Московской области.

Глава округа Максим Красноцветов 15 января принял участие в оперативном совещании управления Министерства внутренних дел России «Пушкинское» по итогам прошлого года. Он поблагодарил начальника Максима Панкратова, а также всех сотрудников за профессионализм, выдержку, преданность делу и достойный результат.

Также Максим Красноцветов вручил благодарственные письма тем, кто показал высокие оперативно-служебные результаты. Он подчеркнул, что администрация и полиция работают в тесной связке, ставя общие цели: развитие округа и благополучие жителей.

Муниципалитет продолжит оказывать меры социальной поддержки сотрудникам полиции для их мотивации.

10 ноября 2025 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Он подчеркнул значительный вклад, который вносят полицейские в безопасность региона.