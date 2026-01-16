Итоги работы полиции подвели в Ленинском округе

В УМВД по Ленинскому округу подвели результаты оперативно-служебной деятельности за 2025 год. В ходе мероприятия также наградили сотрудников, добившихся высоких показателей в службе.

Награды сотрудникам вручили глава Ленинского округа Станислав Каторов и начальник УМВД полковник полиции Сергей Астахов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Станислав Каторов отметил, что работа сотрудников органов внутренних дел является фундаментом общественной безопасности и доверия граждан. За прошедший год в округе было установлено почти 1000 камер видеонаблюдения на социальных объектах, перекрестках и в подъездах жилых домов. По его словам, муниципалитет стал лауреатом национальной премии «Безопасный город», а сотрудники ежедневно несут службу, обеспечивая спокойствие жителей округа.

В ходе заседания сообщили, что в рамках дел оперативного учета раскрыто 416 преступлений, что на 37% больше по сравнению с 2024 годом, при этом использование камер видеонаблюдения позволило раскрыть еще 197 преступлений. Среди приоритетных направлений остаются борьба с экономическими преступлениями и противодействие незаконной миграции.

Также пресс-служба отметила, что совместно с администрацией округа УМВД реализовало ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности и дорожно-транспортного травматизма, а дороги округа были оборудованы необходимыми техническими средствами обеспечения безопасности.