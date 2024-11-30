Итоги работы по содержанию дворов с 15 по 29 ноября подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 25 по 29 ноября. В «Дайджест чистых дел» вошли ремонт асфальта и детских площадок, а также обновление входных групп многоквартирных домов.

Как пояснили в ведомстве, подъезд дома № 12 отремонтировали в Звездном городке, а в Красногорске специалисты установили пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья в подъезде дома № 26 на Успенской улице.

В Раменском сотрудники коммунальных служб убрали мусорные навалы около детской площадки у дома № 391 в деревне Верея. В Одинцове спилили аварийные деревья у детского сада № 3 в поселке Хлюпино, а в Рузе восстановили освещение в сквере у дома № 64 на Социалистической улице.

Также работы провели в Подольске, Луховицах, Долгопрудном и других городских округах — всего в девяти муниципалитетах.