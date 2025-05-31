Итоги работы по сносу незаконных построек подвели в Мытищах

Специалисты администрации городского округа Мытищи регулярно проводят работы по мониторингу и ликвидации самовольных объектов на территории муниципалитета. Как правило, это хостелы, торговые точки, склады и объекты общепита.

В прошлом году в муниципалитете убрали 92 такие самовольные постройки, а с начала 2025 года — 20. Сейчас в работе управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи находятся свыше 270 дел о сносе и запрете незаконной предпринимательской деятельности. Работа администрации муниципалитета и правоохранительных органов в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе.

Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.