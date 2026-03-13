Итоги работы молодежных объединений подвели в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялось заседание Молодежного координационного совета с участием главы округа Константина Михалькова. Участники подвели итоги 2025 года и определили планы на год текущий.

Встреча собрала представителей пяти общественных объединений, которые занимаются молодежными инициативами.

Активисты «Молодой Гвардии» в прошлом году собирали помощь для участников спецоперации и занимались патриотическим воспитанием. Юнармейцы осваивали беспилотники и выезжали на полевые учения. В планах на этот год — новая концепция Парка Победы. «Волонтеры Подмосковья» продолжают участвовать в проекте «Доброе дело». Молодежному парламенту исполнилось 10 лет, его члены поднимают вопросы экологии и образования на заседаниях Совета депутатов.

«Ребята, спасибо за вашу энергию. Пока бойцы отдают жизнь за наше будущее, вы — настоящее, которым мы гордимся. Продолжаем в том же темпе, — обратился к собравшимся Константин Михальков. — Уже в апреле стартует „Зарница 2.0“. В этом году мы кратно увеличили количество участников».

В округе работают «Движение Первых», «Волонтеры Подмосковья», «Юнармия», «Молодая Гвардия» и Молодежный парламент. Их общая деятельность помогает реализовывать проекты на муниципальном и федеральном уровнях.