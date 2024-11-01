Итоги работы молодежного парламента подвели в Мытищах

Участники парламента добрых дел проанализировали проекты за год. Активисты Мытищ обсудили эффективность работы.

Встреча руководителей секторов Парламента добрых дел в молодежном центре «Импульс» началась с торжественной ноты — награждения самых активных участников. После чего, собравшиеся обсудили результаты завершенных проектов, самые интересные инициативы и повышение эффективности своей деятельности.

Особое внимание уделили проектам на следующий год, составили предварительный план мероприятий. Встреча, по мнению участников, прошла с максимальной пользой — все присутствующие делились идеями, предлагали решения поставленных задач и креативили, ведь работа Парламента добрых дел — это значительный вклад в жизнь молодежи городского округа Мытищи.

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