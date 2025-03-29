Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона проверили содержание дворов, общественных и придомовых территорий. Кроме того, за неделю вместе с управляющими компаниями отремонтировали асфальт, детские игровые зоны и места общего пользования в домах.

В округе Шаховская и одноименном селе провели ремонт системы водоотведения в подвале дома № 7 по улице Мелиораторов.

Пять транспортных средств эвакуировали в поселке Дрожжино Ленинского округа. Они были припаркованы в неположенном месте.

В Зарайске во 2-м микрорайоне отремонтировали спортплощадку около дома № 24.

На улице Мира в Лухавицах опилили сухостои и аварийные деревья.

В Люберцах обновили кровлю дома № 19А на улице Побратимов.

Торец стены дома № 5 на улице Московской восстановили в Лобне.

Вандальные надписи удаляли в Бронницах в Комсомольском, Маяковском и Марьинском переулках.

На Школьной улице у дома № 40 убрали строительные отходы. В Лотошино в деревне Доры заменили кровлю дома № 8.