Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье
Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона проверили содержание дворов, общественных и придомовых территорий. Кроме того, за неделю вместе с управляющими компаниями отремонтировали асфальт, детские игровые зоны и места общего пользования в домах.
В округе Шаховская и одноименном селе провели ремонт системы водоотведения в подвале дома № 7 по улице Мелиораторов.
Пять транспортных средств эвакуировали в поселке Дрожжино Ленинского округа. Они были припаркованы в неположенном месте.
В Зарайске во 2-м микрорайоне отремонтировали спортплощадку около дома № 24.
На улице Мира в Лухавицах опилили сухостои и аварийные деревья.
В Люберцах обновили кровлю дома № 19А на улице Побратимов.
Торец стены дома № 5 на улице Московской восстановили в Лобне.
Вандальные надписи удаляли в Бронницах в Комсомольском, Маяковском и Марьинском переулках.
На Школьной улице у дома № 40 убрали строительные отходы. В Лотошино в деревне Доры заменили кровлю дома № 8.