Итоги работы ИИ-проекта по контролю запаркованности газонов подвели в Подмосковье

За шесть месяцев работы подмосковная ИИ-технология для фиксации автомобилей, припаркованных на газонах, выявила 440 нарушений. По 70 случаям водителей оштрафовали, сообщили в Мингосуправления региона.

Общая сумма вынесенных постановлений превысила 150 тысяч рублей.

Фиксируются правонарушения через камеры «Безопасного региона». За полгода число установленных систем выросло до 518.

Встроенный искусственный интеллект распознает автомобили, оставленные на зеленых насаждениях, считывает госномера и отправляет информацию на проверку. Если информация подтверждается, владельцу назначается штраф.

Узнать о других ИИ-практиках Московской области можно на портале «Цифровой регион». Там же доступно оформление заявки на пилотирование.

Внедрение и содействие в разработке умных технологий осуществляется по нацпроекту «Экономика данных».