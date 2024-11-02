Итоги работы «Движения Первых» Ленинского округа за год подвели в Видном

В историко-культурном центре в Видном провели конференцию «Движения Первых» Ленинского округа. Председатель местного отделения Ксения Жукова и члены Совета организации подвели итоги работы за год.

Всего в Ленинском округе работают 22 первичных отделения, в их состав входят шесть тысяч учащихся.

«Обернувшись назад, увидела, сколько всего мы сделали за этот год. Большое количество крупных проектов, реализованных инициативами самих ребят, участие в масштабных мероприятиях округа и региона. Впереди нас ждут большие планы, которые мы будем реализовывать в следующем году с нашими активистами в муниципалитете», — поделилась председатель местного отделения «Движение Первых» Ксения Жукова.

Она добавила, что активисты организации стали участниками многих всероссийских проектов: «Благо твори», «Дни добрых дел», «Юннатский субботник», «Лапа помощи», «Благодарю», «Письмо солдату» и другие.

Порядка 15 профориентационных экскурсий в учреждения культуры, пожарные части, высшие учебные заведения организовали активисты «Движения Первых» за прошедший год. В них приняли участие свыше 350 человек. Также провели около десятка мастер-классов по оказанию первой помощи от инструкторов из Министерства чрезвычайных ситуаций, медиков и волонтеров-медиков.

По итогам мероприятия активистам и кураторам первичных отделений торжественно вручили благодарственные письма.

«Хочу от всей души сказать огромное спасибо за проделанную работу. То, что вы делаете в масштабах не только Ленинского городского округа, но и всей страны, не остается незамеченным», — отметила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту Лариса Лазарева.

В следующем году на базе учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, частных школ и вузов планирует открыть первичные отделения «Движения Первых».

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