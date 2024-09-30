Итоги работы администрации за 2023 год подвели в Мытищах

На внеочередном заседании окружного Совета депутатов глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая представила отчет о результатах деятельности администрации за 2023 год, который был положительно оценен депутатами. В своем докладе Юлия Олеговна отметила значительный экономический рост округа.

Общий экономический оборот составил 1,05 триллиона рублей, что составляет 5% от экономики Московской области. Объем выпуска промышленной продукции увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом и достиг 218 миллиардов рублей. Мытищи стабильно входят в пятерку лидеров по объему инвестиций в регионе.

Особое внимание было уделено развитию социальной инфраструктуры. В 2023 году в округе введено четыре новых дошкольных учреждения, а 2024 год обещает стать рекордным по количеству новых школ — планируется открытие семи образовательных учреждений на 8 285 мест, из которых четыре школы уже начали работу к 1 сентября.

Доклад также охватил темы реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ», строительства и реконструкции дорог, улучшения жилищно-коммунального хозяйства и экологических инициатив. Юлия Купецкая подчеркнула важность гуманитарной помощи, собранной жителями округа для поддержки бойцов в зоне СВО и жителей Курской и Белгородской областей. Было собрано более 42 миллионов рублей и 11 тонн гуманитарного груза.

Депутаты выразили уверенность в продолжении положительной динамики развития округа. Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов отметил, что Мытищи всегда занимали передовые позиции в Московской области, и подчеркнул необходимость дальнейшего прогресса. Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын подчеркнул значимость комплексного подхода к решению проблем благодаря слаженной работе администрации и депутатского корпуса.

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