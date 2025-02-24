Итоги проверок объектов торговли и общепита за февраль подвели в Котельниках

Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа Котельники выступили на еженедельном оперативном совещании с отчетом о проделанной работе. Всего за текущий месяц проинспектировали 19 торговых объектов и объектов общественного питания.

Чаще всего при проверке специалисты выявляли просроченные товары, отсутствие контрольно-кассовой техники, прием оплаты за продукцию на номер мобильного телефона, отсутствие трудовых договоров и медкнижек у работников, а также сертификатов на товары. По всем нарушениям проверяющие составили акты обследования территории и направили письма в соответствующие инстанции: Роспотребнадзор, прокуратуру, следственный отдел, министерство чрезвычайных ситуаций, инспекцию Федеральной налоговой службы.

Отметим, что Котельниках продолжают сносить объекты нелегальной торговли. Так, в муниципалитете демонтировали восемь нестационарных торговых объектов. Среди них три располагались на частных земельных участках и пять — на муниципальных.