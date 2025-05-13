Итоги проведения мероприятий к 80-летию Победы подвели в Воскресенске
Глава Воскресенска Алексей Малкин провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных, областных и федеральных ведомств. Участники встречи обсудили итоги проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, представители администрации Воскресенска рассмотрели вопросы обеспечения бесплатными лекарственными средствами льготных категорий жителей округа. Проанализировали, как этот процесс выстроен в аптеках муниципалитета, а также обсудили возможность его упрощения и ускорения.
На встрече также провели анализ самых популярных обращений от жителей за неделю. Так, специалисты подняли вопросы вывоза мусора с территорий дач, качества содержания контейнерных площадок.
Отметим, что коммунальные и дорожные службы продолжают каждый день приводить в порядок территории в округе.