Итоги проведения мероприятий к 80-летию Победы подвели в Воскресенске

Глава Воскресенска Алексей Малкин провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных, областных и федеральных ведомств. Участники встречи обсудили итоги проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, представители администрации Воскресенска рассмотрели вопросы обеспечения бесплатными лекарственными средствами льготных категорий жителей округа. Проанализировали, как этот процесс выстроен в аптеках муниципалитета, а также обсудили возможность его упрощения и ускорения.

На встрече также провели анализ самых популярных обращений от жителей за неделю. Так, специалисты подняли вопросы вывоза мусора с территорий дач, качества содержания контейнерных площадок.

Отметим, что коммунальные и дорожные службы продолжают каждый день приводить в порядок территории в округе.