Итоги проекта «В школу с ГТО» подвели в Люберцах

Более тысячи детей приняли участие в проекте «В школу с ГТО» в Люберцах. Накануне в округе озвучили его итоги.

Участие в проекте приняли 38 дошкольных отделений округа. Инициативу запустили в 2024 году и приурочили к 10-летию ГТО в России.

«Сегодня проект уже стал доброй традицией, объединяющей детей, родителей и педагогов», — сказал заместитель главы городского округа Люберцы Андрей Сыров.

Дошкольники выполняли нормативы комплекса ГТО 1-й ступени. Это бег на 10 метров, шестиминутный бег, поднимание туловища, прыжки в длину с места, наклон вперед на гимнастической скамье, челночный бег 3×10.

«Ребята показали очень достойные результаты! По итогам у них 474 золотых, 98 серебряных и 47 бронзовых знаков отличия ГТО», — добавила заместитель главы городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

Победителем проекта стала Кадетская школа. Серебряным призером оказалась школа № 26, бронзовым — Островецкая школа.