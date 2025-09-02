Итоги проекта «Трудовое лето» подвели в Щелкове

В Звездном городке подвели итоги реализации проекта «Трудовое лето», внесшего значительный вклад в благоустройство и развитие городской среды. В этом году проект предоставил возможность трудоустройства ста подросткам Звездного городка, позволив им не только получить трудовой опыт, но и внести свой вклад в улучшение города.

Глава муниципалитета Евгений Баришевский лично встретился с участниками проекта, чтобы поблагодарить их за проделанную работу, обсудить их впечатления, узнать об интересных моментах и выслушать предложения по дальнейшему улучшению городской среды. В течение трех летних месяцев ребята активно трудились над озеленением и уборкой территории.

Подростки наводили чистоту и порядок на детских площадках и стадионах, собирали мусор в парках и скверах, ухаживали за цветами и деревьями и ремонтировали пешеходные дорожки.

Помимо работ по благоустройству, ребята оказывали поддержку Центру поддержки участников специальной военной операции, проявляя заботу о тех, кто находится на передовой.

«Важно отметить то, что они прошли полноценное обучение технике безопасности и узнали о своих трудовых правах в столь юном возрасте. Уверен, каждое утро приносило трудящимся удовольствие от ощущения полезности проделанной работы и от чувства причастности к общему делу благоустройства родного городка. Большое спасибо ребятам и девушкам из других городов, которые приняли участие в нашем проекте „Трудовое лето“», — сообщил глава Звездного городка Евгений Баришевский.

Встреча завершилась викториной, посвященной актуальным проблемам жилищно-коммунального хозяйства, экологической безопасности и ландшафтному дизайну.