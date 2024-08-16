Итоги пятилетней работы Совета депутатов подвели в Мытищах

Основной темой совещания стал городской бюджет на этот год и плановый на 2025–2026 годы. Депутаты отметили рост показателей и эффективную работу администрации городского округа Мытищи. Важное событие для муниципалитета — передача в собственность Донецкой народной республики мобильного офиса Многофункционального центра, который помогает жителям оперативно решать вопросы.

«За пять лет Совет депутатов провел 71 заседание, из которых было 17 внеочередных. Рассмотрено более 920 вопросов, касающихся абсолютно всех сфер жизни нашего округа», — рассказал председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Благодарность депутатам за работу и вклад в жизнь округа выразила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Фомичев поблагодарил за сотрудничество.

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