Итоги первого полугодия подвели в администрации Мытищ

Заседание муниципальной Общественной палаты, на котором присутствовали жители округа, состоялось в администрации Мытищ. Первые шесть месяцев работы по благоустройству города также обсудили на встрече.

Главный специалист Мытищинского многофункционального центра Максим Смородинов рассказал о новых услугах, представителях госорганов, предоставляющих консультации в многофункциональных центрах, а также о взаимодействии с участниками специальной военной операции и их семьями. Учредитель компании «ГАЗ-ТО» Вероника Елисеева представила доклад о деятельности организации, мерах по предотвращению утечек газа и напомнила об административной ответственности за недопуск в квартиру во время проверки газового оборудования.

Тема кикшеринга вызвала особый интерес. Жители выразили недовольство неправильной парковкой самокатов, их движением в запрещенных местах, слишком громкими звуками в ночное время и отсутствием контактных телефонов компаний. Представители организаций Whoosh, Urent и «Яндекс Go» рассказали о мерах по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов, объяснили алгоритм действий в случае наезда на пешехода и ответили на вопросы присутствующих. Инспектор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Максим Корнев сообщил о совместных рейдах и беседах со школьниками, отметив, что все поднятые вопросы будут взяты на контроль.

Глава местного совета депутатов Андрей Гореликов вручил заместителю председателя Общественной палаты Сергею Егорову почетную грамоту Московской областной думы за профессионализм и многолетний добросовестный труд. Комиссия по вопросам сельских территорий, строительства, жилищно-коммунальных услуг и благоустройства, экологии и природопользования подвела итоги работы за первое полугодие 2025 года в завершении мероприятия.