Итоги окружного конкурса сказок и иллюстраций подведут в Одинцове 17 апреля

Церемония награждения победителей VIII окружного конкурса сказок и иллюстраций «Мы сочиняем и рисуем сказку» пройдет в театральном центре «Жаворонки» 17 апреля. Мероприятие проводится ежегодно Комитетом по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Конкурсантами стали воспитанники детских школ искусств, художественных студий, творческих объединений округа, учащиеся школ и дошкольных отделений. Также в нем смогли принять участие все желающие проявить свои таланты в литературном творчестве и живописи. Ребята пишут сказки, а затем создают иллюстрации к произведениям победителей.

В этом году в номинации «Сказка» заявили больше 200 работ, победителями стали 29 сказок.

В номинации «Иллюстрация» был побит рекорд прошлого года — на суд жюри жители округа представили более 400 иллюстраций, лучшими по мнению экспертов стали 63 работы.

Творческие коллективы Одинцовского округа подготовили аудиосказки к работам победителей конкурса. В озвучивании сказок приняли участие артисты Молодежного музыкально-драматического театра «Крылья», театральной студии «Рампа» Одинцовского городского дома культуры «Солнечный», театральной студии «Дебют» Одинцовской детской школы искусств «Классика» и другие.

По итогам конкурса выпустили книгу сказок и иллюстраций, которая появится во всех учреждениях культуры и библиотеках муниципалитета.