Итоги окружного чемпионата по хоккею среди любителей подвели в Наро-Фоминске

Чемпионат округа по хоккею среди любительских команд завершился в Наро-Фоминске. В нем состязались сборные в группе «А».

Матчи прошли в Ледовом дворце имени Виктора Шалимова. В финале команда «Ястребы» встретилась с командой «Селятино».

Итоговый счет составил 6:4. В итоге «Ястребы» стали абсолютными победителями окружного чемпионата.

Бронзовым призером турнира оказался хоккейный клуб «Тучково».

«Хочу поблагодарить соперника за хороший хоккей, а также каждого игрока нашей команды. Все игроки приложили усилия для результата. Спасибо болельщикам за поддержку! Ваше присутствие и эмоции заряжали нас энергией и вдохновляли на хорошую игру», — добавил игрок команды «Ястребы», глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

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