Каратистка из Наро-Фоминска выиграла Всероссийские соревнования

Воспитанница Центральной спортивной школы № 1 Ева Попова завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Бест-спорт Кавказ», прошедших в Сочи. Она стала лучшей среди девочек в возрастной категории 12-13 лет до 52 килограммов.

Соревнования собрали более тысячи сильнейших каратистов из 25 регионов страны. На татами спортсмены соревновались в двух дисциплинах: кумите — свободный спарринг и ката — показательные выступления в шести возрастных категориях.

Тренер и преподаватель Сергей Полковников выразил гордость за свою воспитанницу и поздравил ее с победой, пожелав дальнейших успехов и новых спортивных достижений.

Центральная спортивная школа № 1, в которой тренируется Ева Попова, находится в ведомственном подчинении Министерства физической культуры и спорта Московской области.