Итоги Народной программы обсудили на предприятии в Балашихе

Сотрудники «Рубина» предложили благоустроить территорию у предприятия. Благоустройство парковки, установка велопарковки, создание безопасного пешеходного перехода и асфальтирование дорожки между авиационной корпорацией и «345-м механическим заводом» вошли в число ключевых предложений для формирования новой Народной программы Единой России.

Программная мастерская прошла на предприятии с участием главы Балашихи, секретаря местного отделения партии Сергея Юрова, депутатов и трудового коллектива. Многие работники ежедневно пользуются маршрутом между двумя предприятиями. Обустройство удобной пешеходной инфраструктуры позволит сделать путь более безопасным и комфортным в любое время года.

«Сотрудники предприятия приняли активное участие в формировании предложений в новую Народную программу. После анализа 700 собранных наказов мы увидели, что людей волнуют вопросы, связанные прежде всего с комфортом и безопасностью по пути на работу. Среди ключевых инициатив — благоустройство парковки возле предприятия, установка велопарковки, асфальтирование дорожки, соединяющей „Рубин“ и „345-й механический завод“, а также оборудование пешеходного перехода и освещения в этой зоне», — отметил генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

Также на встрече обсудили итоги реализации действующей Народной программы, сформированной по обращениям жителей в 2021 году. За это время в Балашихе реализованы масштабные проекты в сферах здравоохранения, образования, благоустройства, дорожного строительства и развития общественных пространств.

«Пять лет назад жители Балашихи сформировали более 60 тысяч наказов, которые легли в основу большой работы по развитию города. Среди них были как локальные вопросы благоустройства дворов и подъездов, так и масштабные проекты в сфере здравоохранения, транспорта и социальной инфраструктуры. Сегодня мы видим реальные результаты этой работы и продолжаем собирать предложения для новой программы. На встрече с коллективом „Рубина“ обсудили наиболее актуальные вопросы, которые волнуют работников предприятия и жителей микрорайонов», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Программные мастерские направлены на формирование Народной программы на ближайшие пять лет. В Балашихе уже собраны более 19 тысяч предложений жителей, касающихся благоустройства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и развития городской инфраструктуры.