Итоги муниципального этапа «Школьной лиги» подвели в Воскресенске

В городском округе Воскресенск подвели итоги муниципального этапа «Школьной лиги». Турнир объединил юных спортсменов образовательных учреждений округа и стал настоящим праздником спорта, мастерства и воли к победе. На протяжении нескольких недель команды школ соревновались в различных дисциплинах, демонстрируя высокий уровень подготовки, командный дух и стремление к победе.

По итогам напряженных состязаний определились сильнейшие коллективы, которые теперь представят муниципалитет на региональном этапе. В футзале первое место заняла команда СОШ «Вектор». Девушки этой же школы стали лучшими в волейболе, а среди юношей в этой дисциплине победу одержали волейболисты СОШ им. Героя России С. Рыбникова. В баскетболе 3×3 сильнейшими стали девушки из СОШ им. Героя России С. Рыбникова, а юноши из Гимназии № 1. Эта же гимназия отличилась и в шахматах, заняв первую строчку турнирной таблицы.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил победителей и пожелал им успехов на следующем этапе: «Желаю нашим чемпионам уверенности, сил и удачи. Мы в вас верим! Докажите, что наш округ — территория чемпионов!»

Региональный этап «Школьной лиги» станет для воскресенских спортсменов новым серьезным испытанием, где им предстоит побороться за звание лучших среди команд Московской области.



