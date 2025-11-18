Итоги муниципального этапа проекта «Школа актива» подвели в Коломне

Под эгидой «Движения первых» на базе гимназии № 2 «Квантор» состоялся форум «Школа актива», участниками которого стали ученики пятых и шестых классов городского округа. Масштабное мероприятие провели педагоги Центра детского творчества Коломны.

«Школа актива — это не просто обучение. Это старт для тех, кто хочет менять мир вокруг себя. Мероприятие проводится в целях формирования у детей навыков лидерства и командной работы, а также знакомства с направлениями всероссийского проекта „Движение первых“» — рассказали в Центре детского творчества.

Педагоги дополнительного образования организовали для школьников мастер-классы, где дети познакомились с туристским снаряжением и историей походов, пробовали себя в роли фотографов и художников, окунулись в мир английского языка и стали участниками интерактивных квест-игр.

Студенты педагогического отряда «Вожатские огни Коломны» Государственного социально-гуманитарного университета провели с детьми игры на знакомство и командообразование. Сотрудники пожарно-спасательной части № 32 рассказали о профессии спасателя и помогли школьникам примерить экипировку и специальное снаряжение пожарного.

Пройдя все станции, команды участников познакомились с некоторыми направлениями российского молодежного движения, объединяющего детей и подростков по всей стране.