Итоги муниципального этапа педагогического конкурса подвели в Балашихе

За звание лучшего молодого педагога боролись 6 финалистов из 30 участников, имеющих стаж работы не более трех лет. Конкурс состоял из трех испытаний: запись открытых уроков, проведение мастер-классов и публичное выступление.

Теперь Александр Александров будет представлять Балашиху на региональном этапе конкурса «Педагогический дебют». История этого состязания для начинающих педагогов ведет свое начало с 2006 года, когда оно впервые прошло в Анапе.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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