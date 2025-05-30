Итоги международного театрального фестиваля подвели в Лобне

Закрытие профессионального блока фестиваля «Русская классика» прошло в Лобне. На нем озвучили победителей творческого конкурса.

Мероприятие состоялось в театре «Камерная сцена». Участниками этапа стали коллективы со всего Подмосковья, а также из Оренбургской и Новосибирской областей, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга и стран Ирана и Китая.

Они представили на суд жюри 16 спектаклей. Побывало на них около 1,5 тысячи зрителей.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила участникам почетные дипломы и памятные подарки. Театральные критики также получили паспорта Лобни с информацией о знаменитых людях, прославивших округ.

В этом году Гран-при фестиваля получил Сычуаньский народный художественный театр. Его артисты представили спектакль «Чайка».

«Мне хочется всем нам пожелать через год снова встретиться здесь, в Лобне. Снова открыть „Русскую классику“, снова представить невероятные спектакли, снова спорить об оценках и снова наслаждаться общением друг с другом и тем волшебством, которое происходит на сцене», — сказала Анна Кротова.