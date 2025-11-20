Итоги литературного конкурса подведут в Королеве в декабре

В этом году на литературную премию имени Сергея Дурылина претендуют 76 работ. Изучать и оценивать их компетентное жюри будет до 1 декабря.

География конкурса охватывает свыше десяти регионов России — участники представляют Московскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Самарскую и другие области, а также Москву и Санкт-Петербург.

Творческое состязание проводится по нескольким номинациям, самой популярной из них по числу представленных работ стала «Поэзия». Победителя в каждой категории выберет профессиональное жюри под председательством актера и режиссера Московского драматического театра «Событие» Александра Калашникова. В состав жюри также вошли член Союза писателей России Марина Гах, литератор и журналист Наталия Абашина, актриса, член Союза театральных деятелей России Екатерина Ларина и другие.

Напомним, традиционный конкурс проводится в Королеве с 2008 года. Он носит имя известного писателя, поэта, богослова и доктора филологических наук Сергей Дурылина, который жил и работал в городе с 1936 по 1954 годы.