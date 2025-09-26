Итоги летней работы «Движения первых» подвели в Солнечногорске

В администрации городского округа Солнечногорск прошло заседание координационного совета, на котором рассмотрели результаты работы местного отделения «Движение первых» за лето 2025 года. В центре внимания были участие активистов в проекте «Большая перемена», тематических сменах и форумной кампании Росмолодежи.

За летние месяцы школьники-волонтеры организовали свыше 20 событий: патриотические акции, лекции по истории края, занятия по безопасности и интеллектуальные игры. Они также помогали в проведении Дня России, Дня защиты детей, Дня молодежи и фестиваля «Город танцует в парках». Дополнительно обсудили планы на первое полугодие 2025-2026 учебного года.

В заседании участвовали руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципалитета Магомед Алиханов, замначальника управления образования администрации округа Наталья Дегтярева и член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Алексей Козлов.

«Ребята успешно реализуют проекты, проявляют инициативу и развивают лидерские качества. Активистская деятельность формирует у них активную гражданскую позицию и стремление к достижению новых целей», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Сегодня «Движение Первых» действует во всех школах округа, объединяя более четыре с половиной тысяч подростков. В конце года планируется конференция с награждением наиболее активных участников.