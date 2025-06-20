Итоги конкурса журналистского мастерства подвели в Воскресенске

Лучших журналистов наградили по итогам конкурса профессионального мастерства «Живем, работаем, творим для Воскресенского края». Всего авторы отправили 44 работы, написанные в разных жанрах.

Среди них: репортажи, очерки, авторские программы, информационные ролики на актуальные темы современности и многое другое. Конкурс организовал Союз журналистов Подмосковья. Мероприятие проводят в Воскресенске на протяжении уже нескольких лет.

Победителей творческого состязания наградили руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и член правления Союза журналистов Подмосковья Елена Метелковская.

«От себя лично вручил специальный приз предпринимателю Борису Овчинникову в номинации „Поддержка воскресенцев, участвующих в СВО“. Поздравляю победителей с заслуженной победой! Желаю, чтобы творческий путь каждого журналиста был наполнен вдохновением, новыми идеями и яркими достижениями», — сказал глава Воскресенска.

Студентку Воскресенского колледжа Ольгу Петрунину, участвовавшую в номинации «Свободный полет», удостоили специального приза депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой.