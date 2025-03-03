Итоги конкурса рисунков «Инспектор ПДН глазами ребенка» подвели в Мытищах

Мероприятие было приурочено к 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе Министерства внутренних дел, которое отмечается 31 мая. Всего на конкурс поступило 117 индивидуальных и две коллективные работы школьников из 15 образовательных учреждений округа.

Самое большое количество рисунков представили гимназия № 17, школа № 35, лицеи № 15 и № 34. После тщательной оценки детских рисунков жюри единодушно определило победителей.

Первые места в разных возрастных номинациях заняли Софья Нухова из гимназии № 17, Диана Ахметова из лицея № 15, Александра Анохина из школы № 3 и Вадим Попов из школы № 10. Специальный приз присудили коллективной работе учащихся 1 «Б» класса школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получат заслуженные награды.

Член жюри, представитель общественного совета и ветеранского движения МУ МВД России «Мытищинское» Татьяна Бельмачева отметила, что все школьники и их педагоги вложили в работы душу и очень старались выразить понимание и нужность профессии инспектора по делам несовершеннолетних в системе МВД.