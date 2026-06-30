Итоги конкурса проектов по развитию финансовой грамотности подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса проектов по представлению бюджета для жителей. Победителей определила конкурсная комиссия после оценки всех поступивших работ.

В этом году 52 участника представили 19 проектов. Идеи предложили школьники, студенты, коллективы, образовательные учреждения и органы местного самоуправления.

Конкурс проводят для повышения открытости бюджетного процесса и развития финансовой грамотности.

В категории участников младше 15 лет лучшей признали работу «Кто заплатит за роботов?», победившую в номинации «Бюджет и технологии будущего».

Среди конкурсантов старше 15 лет награды получили сразу несколько проектов. Так, в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства» победителем стала одноименная работа, а лучшим видеопроектом признали ролик о бюджете региона.

В категории информационных карточек для соцсетей и мессенджеров отметили проекты «Твои деньги. Твои возможности. Твое будущее» и «Цифры, которые касаются каждого: бюджет МО».

Победителями в номинации, посвященной предложениям по совершенствованию бюджетного законодательства, стали проекты в сферах проектного управления расходами бюджета и налогами.

Лучшей настольной игрой признали проект «Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Московской области», а в номинации «Бюджет и технологии будущего» победу одержала работа «Бюджет Подмосковья: квест управляющего».

Среди юридических лиц лучшими стали творческий проект «Budget-Reut. Город будущего в твоих руках», победивший в номинации «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике», проект «Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Московской области в 2026 году», отмеченный как лучшая информационная панель по бюджету для граждан, а также работа «Дашборд будущего — это не отчет, а ответ на вопрос», признанная победителем в номинации «Бюджет и технологии будущего».

Проекты, занявшие первые места на региональном этапе, представят Подмосковье на всероссийском этапе.