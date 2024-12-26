Итоги конкурса на лучшее украшение образовательных учреждений подвели в Лобне

Победителей конкурса на лучшее украшение школ, детских садов и организаций допобразования озвучили в Лобне. Учреждения могли взять победу в одной из трех номинаций.

За самую оригинальную фотозону наградили детский сад «Чайка». На втором месте в этой номинации расположился детский сад «Зоренька», бронзовым призером стал детский сад «Золотая рыбка».

В номинации «Лучшее оформление уличного пространства и окон» победителем стала школа № 4. Серебряным призером — школа № 2. На третьем месте оказалась школа № 7.

В третьей номинации за лучшее оформление входа и внутреннего пространства отметили детский сад «Незабудка». Второе место присудили школе № 9 и Дворцу детского и юношеского творчества «Планета талантов». Третье место разделили школы № 6 и № 10.

Работы на конкурс педагоги готовили вместе с детьми: они украшали образовательные учреждения, расписывали окна и создавали тематические фотозоны. Награды победителям вручила глава городского округа Лобня Анна Кротова.