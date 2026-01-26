Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подвели в Чехове
По инициативе управления территориальной и внутренней политики администрации, ежегодно в преддверии Нового года проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов и домовладений. Глава округа Михаил Собакин вручил награды победителям.
В этот раз заявки на участие подали более 30 старост и местных жителей. Села и деревни Чехова превратились в настоящую сказку, благодаря стараниям неравнодушных жителей. На улицах появились световые композиции, тематические украшения, гирлянды, наряженные елки и иллюминации, которые создавали волшебную атмосферу и уют для жителей на протяжении новогодних и рождественских праздников.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление территории населенного пункта» победителем стал староста деревни Чудиново Алексей Трифонов. Жители участвовали в конкурсе практически всем составом — общими усилиями создали волшебную атмосферу вокруг своих домов, а улицу украсили иллюминацией в единой цветовой гамме. Второе место заняла председатель правления дачного некоммерческого товарищества «Соколиная гора» Олеся Гончарова, третье место у старосты деревни Легчищево Вячеслава Спирина. Староста деревни Кармашовка Лариса Сорокина и жительницы Чудиново Оксана Филина и Ольга Скрицкая стали победителями в номинации «Лучшее новогоднее оформление домовладения населенного пункта».
Все призеры получили благодарственные письма и памятные подарки. Победителю Алексею Трифонову вручили главную награду — сертификат на получение бензинового снегоуборщика «Лидер».
«Спасибо каждому, кто проявил фантазию при украшении своих домов. Отдельная благодарность старостам населенных пунктов. Вы — лидеры общественного мнения, доверенные лица своих односельчан, значимые представители в диалоге с администрацией и профильными учреждениями. Благодаря вашей преданности делу и искреннему желанию улучшить жизнь людей наш округ становится лучше, уютнее и дружнее», — отметил Михаил Собакин.