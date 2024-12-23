Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подведут в Лобне 25 декабря

Глава городского округа Анна Кротова провела очередное оперативное совещание с заместителями и руководителями профильных служб. На нем обсудили итоги работы за неделю и предновогодние планы.

В Лобне провели большую работу по украшению к празднику общественных территорий, дворов и многоквартирных домов. Анна Кротова отметила, что управляющие компании создали жителям отличное настроение и пообещала отметить призом зрительских симпатий лучшую УК. 25 декабря также определят победителей конкурса на лучшее праздничное оформление торговых объектов и учреждений образования.

Планируется до Нового года закончить ремонт в многофункциональном центре на улице Ленина и открыть его для посетителей.

На совещании также обсудили поступающие от жителей Лобни обращения по вопросам заливки катков. Анна Кротова объяснила, что пока погодные условия не позволяют порадовать любителей катания на коньках. «Как только установится стабильная минусовая температура — начнем заливать», — сказала глава городского округа.