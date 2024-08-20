Итоги конкурса молодежных проектов подвели в Мытищах

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

В рамках развития молодежных инициатив и реализации социально значимых проектов в городском округе Мытищи состоялось заседание конкурсной комиссии ежегодного конкурса главы округа «Мы Мытищи». Участники обсудили множество идей, направленных на улучшение жизни в нашем городе.

На конкурс подано 28 заявок, из которых 19 участников успешно прошли отбор. Участников оценят в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Патриотическое и духовно-нравственное восприятие», «Творчество и духовное наследие» и «Прорыв года».

Победителей конкурса «Мы Мытищи» объявят до 31 августа. Это отличная возможность для молодежи проявить себя и внести вклад в развитие округа.

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