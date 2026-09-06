Итоги конкурса ИИ-работ подведут в Серпухове

12 сентября на площади Ленина состоится образовательный фестиваль «ИИ волны. Серпухов — город будущего сегодня». В рамках события также пройдет показ лучших работ конкурса «AI-Серпухов».

Мероприятие «ИИ волны. Серпухов — город будущего сегодня» призвано зажечь интерес к науке и исследованиям у юных жителей округа. Имена победителей объявят на главной сцене.

Для этого организаторы подготовили ряд интересных образовательных площадок: нейрогород с четырьмя скверами — от робототехники до квестов с использованием искусственного интеллекта; мастер-классы от школ, колледжей и вузов; «Ожившие картины» Серпуховского историко-художественного музея; аттракционы для детей и фудкорт с продукцией местных брендов; зона «От образования к работе» с IT-технологиями и макетом центра будущего.

Глава округа Алексей Шимко пригласил всех жителей и гостей муниципалитета старше шести лет присоединиться к яркому событию.