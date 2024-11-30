Итоги городского конкурса «Ультрамама» подвели в Мытищах

В Доме культуры «Яуза» прошел конкурс «Ультрамама», приуроченный ко Дню матери. Участие в нем приняли семь жительниц Мытищ: Марина Агальцова, Наталья Момот, Лилия Кузнецова, Ольга Овчинникова, Рузанна Закирова, Ксения Картаус и Елена Пилюгина.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина поприветствовала участниц и отметила, что каждая из них заслуживает восхищения, ведь для своих детей они — самые лучшие мамы.

В рамках конкурса участницы представили видеовизитки о себе, продемонстрировали свои таланты, поделились советами по воспитанию детей и блистали в вечерних нарядах. Ни одна из мам не осталась без награды. Наталья Момот завоевала звание «УльтраЭлегантность», Рузанна Закирова стала «УльтраЛеди», Ксения Картаус получила титул «УльтраКокетка», Лилия Кузнецова была отмечена за «УльтраХаризму», Марина Агальцова покорила жюри своим голосом и стала победительницей в номинации «Голос УльтраМамы». Ольга Овчинникова была удостоена звания «УльтраЭнергия», а Елена Пилюгина получила титул «УльтраОптимизм».

Главный приз конкурса «Ультрамама — 2024» достался Ольге Овчинниковой. Праздник подарил всем участницам и гостям яркие эмоции и заряд вдохновения.

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